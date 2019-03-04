عاليـة نصيـف : لن نسمح بالتصويت على إعادة ترشح الجربا لوزارة الدفاع مرة أخرى

2019/03/04 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، بعدم السماح بالتصويت على إعادة ترشح فيصل الجربا لحقيبة وزارة الدفاع مرة أخرى .وذكرت نصيف ، في تصريح صحفي ان ” صدور أمر ولائي بإيقاف التصويت على أي مرشح لوزارة الدفاع، مخالفة صريحة للمادة 47 من الدستور التي تنص على استقلال السلطة التتشريعية عن السلطة […]

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