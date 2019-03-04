وزير الثقافة يوجه بتشكيل لجنة قانونية لاعداد مسودة قانون يتناسب مع وضعها الجديد

2019/03/04 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الثقافة والسياحة والاثار، الدكتور عبد الامير الحمداني اليوم الاثنين، " بتشكيل لجنة قانونية لاعداد مسودة قانون للوزارة بأعتبار ان الوزارة لازالت تعمل على

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