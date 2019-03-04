العراق يعلن جاهزيته لاستضافة بطولة غرب اسيا

2019/03/04 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال وكيل وزير الشباب والرياضة العراقي، عصام الديوان، في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" العراق بات جاهزًا تمامًا لانطلاق البطولة، التي تنطلق الأحد المقبل ولمدة 4 أيام".واضاف ديوان، انه" شكلت الوزارة اللجان المساندة في التنظيم، واجتمعنا بهم أمس ووزعت المهام، وننتظر وصول أمين سر اتحاد غرب آسيا جان ثابت لاطلاعه على جميع التحضيرات التي أكملتها اللجنة المشرفة على البطولة".واوضح، ان" وزير الشباب والرياضة "أحمد رياض العبيدي" يتابع عن كثب التحضيرات، وأمر بتسهيل مهام اللجنة المشرفة وتوفير الدعم المالي لضمان نجاح البطولة".واشار الى ان" اللجنة أشرفت أيضًا على إعادة ترميم بعض ملحقات القاعة، والطريق المؤدي لها لتكون البطولة ناجحة بامتياز".وأكد أن" الاتحاد العراقي لكرة السلة بذل جهودًا كبيرة، وتربطه علاقات متينة بدول غرب آسيا، وبالتالي فإنه حريص على راحة الوفود ونجاح البطولة لتكون بوابة لاستضافة العراق لبطولات أخرى".انتهى..م.ر

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