النفط يحقق ارتفاعا ملحوظا بعد خفض انتاج اوبك

2019/03/04 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 65.25 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 18 سنتا أو 0.3 بالمئة عن آخر تسوية.فيما حققت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.94 دولارا للبرميل بزيادة 14 سنتا أو 0.3 بالمئة.انتهى..م.ر

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