وزير النقل العراقي يدعم نادي الزوراء بتذاكر سفر مجانية ومبلغ 550 مليون دينار

2019/03/04 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير النقل، عبد الله لعيبي، الاثنين، دعمه لمشوار نادي الزوراء المشارك ببطولة دوري ابطال آسيا، حيث قام بمنحه تذاكر سفر مجانية ورفد ميزانية النادي بمبلغ 550 مليون دينار.

وذكر مكتب الوزير في بيان اليوم، 4 آذار 2019، ان وزير النقل عبد الله لعيبي، اجتمع مع رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، فلاح حسن، لتأكيد دعمه لمشوار الزوراء المشارك في دوري أبطال آسيا، مبينا أن الوزير رفد ميزانية النادي بـ 150مليون دينار أخرى، اضافة الى 400 مليون دينار السابقة ليكون المبلغ الكلي 550 مليون دينار لتمكينه من حل أشكالاته المادية.

وأضاف البيان انه " تم الايعاز لشركة الخطوط الجوية العراقية بمنح تذاكر مجانية للنادي، إضافة إلى مخاطبة مجلس الوزراء لعرض واقرار تخصصيات النادي كونه مشارك في بطولة يمثل فيها العراق ولتمكينه من الايفاء بالتزاماته المالية والعمل على استقطاب لاعبين جدد بمستو عال من أجل رفع اسم النادي عاليا".

ودعا لعيبي، الملاك التدريبي للنادي واللاعبين لتقديم افضل ما لديهم في مباراتهم اليوم امام نادي "ذوب هان" الايراني، معبرا عن اهمية تحقيق الفوز وادخال الفرحة على قلوب جماهير النادي العريق.

جدير بالذكر ان نادي الزوراء يلتقي مساء اليوم، مضيفه "ذوب آهن أصفهان" الإيراني ضمن الجولة الاولى لمباريات المجموعة الاولى بدوري أبطال آسيا، حيث تضم المجموعة فريقي النصر السعودي والوصل الإماراتي.

ر.إ

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