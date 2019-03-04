‫ذي قار تستكمل خطتها السنوية للمباشرة ب 444مشروع متوقف‬

2019/03/04 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

‫شبكة اخبار الناصرية: ‬

‫أعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الاثنين، ان ذي قار استكملت خطتها السنوية للمشاريع المتوقفة والبالغة 70٪ من الموازنة العامة ورفعتها لوزارة المالية فيما ستستكمل موازنتها للمشاريع الجديدة خلال الأسبوع الحالي.‬

‫شبكة اخبار الناصرية: ‬‫أعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الاثنين، ان ذي قار استكملت خطتها السنوية للمشاريع المتوقفة والبالغة 70٪ من الموازنة العامة ورفعتها لوزارة المالية فيما ستستكمل موازنتها للمشاريع الجديدة خلال الأسبوع الحالي.‬‫وقال يحيى الناصري ان "الحكومة المحلية أنجزت موازنتها للمشاريع المتوقفةخلال السنوات السابقة بسبب الازمة المالية والبالغة نسبتها 70٪ من موازنة ذي قارلعام 2019".‬‫مضيفا ان "الية تقسيم الموازنة خضعت لقرارات مجلس الوزراء والذي اعتمد على النسب السكانية المثبتة من وزارة التخطيط معيارا لتحديد المبالغ المخصصة للأقضية والنواحي".‬

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