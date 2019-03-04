الجوية: غرامات مالية بحق اللاعبين والملاك التدريبي

2019/03/04 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الاثنين، فرض غرامات مالية بحق لاعبي والملاك التدريبي لفريق كرة القدم، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري العراقي الممتاز .

وقررت الهيئة الادارية بالاجتماع الذي اقيم اليوم في مقر النادي، خصم (5%) من عقود اللاعبين والملاك التدريبي للفريق، بعد تراجع نتائج الفريق والتعادل والخسارة في اخر مباراتين، وعدم تقليص الفارق مع المتصدر الشرطة في السباق نحو صدارة الدوري.

وفرضت الهيئة الادارية للقوة الجوية غرامة مالية بخصم (10%) من عقد اللاعب سعد ناطق وذلك لأسباب انضباطية.

وشددت الهيئة الادارية على ضرورة النهوض بنتائج الفريق للأفضل خلال المرحلة المقبلة، لكي يواصل الفريق الطريق في حملة المنافسة على لقب الدوري للموسم الحالي، حسب بيان للنادي.

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