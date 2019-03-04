دوري أبطال أوروبا: حكيم زياش القلب الكبير في أياكس أمستردام

2019/03/04 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون لاعب الوسط الدولي المغربي حكيم زياش، مهندس خط وسط أياكس أمستردام منذ ثلاثة مواسم، أحد الأسلحة البارزة للفريق الهولندي لقلب الطاولة على مضيفه ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، الثلاثاء، في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

فبعدما خسر 1-2 ذهابا على ملعب أسطورته “يوهان كرويف” في مباراة أحرج خلالها حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، يجد أياكس أمستردام نفسه مطالبا بتحقيق إنجاز كبير في الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد بتسجيل هدفين على الأقل في مرمى العملاق البلجيكي تيبو كورتوا، بشرط أن يحافظ بدوره على نظافة شباكه.

وإذا كانت الأضواء مسلطة في الآونة الأخيرة على المواهب الهولندية الجديدة (فرنكي دي يونغ، ماتيس دي ليخت، دوني فان دي بيك)، إلا أن زياش يتمتع بقدر كاف من الموهبة للبروز في سانتياغو برنابيو.

فالدولي المغربي البالغ من العمر 25 عاما كان صاحب الهدف الوحيد على ملعب يوهان كرويف في الذهاب، وليس من قبل الصدفة أن يكون من بين أكثر لاعبي أياكس شعبية في أوساط المشجعين.

وحصل زياش الذي يلعب بأريحية كبيرة جدا في دوره بالجناح الأيمن في الخطة التكتيكية 4-3-3 التي تشتهر بها المدرسة الكروية الهولندية التقليدية، العام الماضي على جائزة رينوس ميتشلز التي تمنح بعد تصويت جماهير أياكس، لأفضل لاعب في النادي.

في الوقت نفسه، تم اختياره أيضا أفضل لاعب في الدوري الهولندي.

منذ بداية مشواره مع أياكس في عام 2016، مرر زياش (23 مباراة دولية)، 35 كرة حاسمة وسجل 30 هدفا في 85 مباراة في الدوري الهولندي.

أهداف زياش الذي يحمل أيضا الجنسية الهولندية حيث ولد في مدينة دروتن، ليست صدفة، فصانع الألعاب الذي فضل الدفاع عن ألوان بلده الأصلي المغرب، يشتهر بأسلوب متميز في السيطرة على الكرة، وبلمساته الفنية العالية داخل المنطقة وقدرته على إيجاد الثغرات من الكرات الثابتة، فيما يعاتبه منتقدوه أحيانا بالإفراط في اللعب الفردي.

الموسم الأخير مع أياكس؟

بغض النظر عن الانتقادات، أكد زياش أنه يتحمل مسؤولية أسلوب لعبه و”واثق” بخصوص مباراة الثلاثاء ضد النادي الملكي.

وقال زياش “قمنا بما هو أكثر من إثارة الشك لدى ريال مدريد في مباراة الذهاب حيث النتيجة لا تعكس سيطرتنا على المجريات، ستكون لدينا ميزة أننا في حالة بدنية جيدة بينما يعاني ريال مدريد من سلسلة مباريات قوية، خصوصا مواجهته لبرشلونة مرتين” الأسبوع الماضي في الكأس والدوري المحليين.

واستفاد أياكس أمستردام من قرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم الهادف إلى إراحة الفرق الهولندية يهدف إلى الحفاظ على الفرق المنافسة في المسابقات القارية، فلم يخض مباراته أمام تسفوله التي كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المحلي.

وأضاف زياش الذي يتميز أسلوب لعبه بالسرعة والحيوية اعتمادا على لياقته البدنية الجيدة، في حديث لمجلة “فويتبال إنترناشونال”، “هذا يمكن أن يصب لصالحنا”.

وأردف نجم منتخب “أسود الأطلس” الذي قدم أداء جيدا مع المنتخب في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، قائلا “أياكس سيلعب بدون ضغوط، لأن موسمنا الأوروبي ناجح بالنظر إلى ما حققناه حتى الآن”.

والنتائج التي حققها في دور المجموعات لهذا الموسم دليل على ما قاله النجم المغربي كون أياكس أمستردام، ثاني الدوري في بلاده، أنهاه دون خسارة في مجموعة ضمت العملاق الألماني بايرن ميونيخ وبنفيكا البرتغالي وأيك أثينا اليوناني (3 انتصارات ومثلها تعادلات).

ولكن هذه “القصة الناجحة” لأياكس أمستردام في مسرح مسابقة دوري أبطال أوروبا قد تكون ذات حدين لأن النادي الذي عرف بأكاديمية تخرجت منها أبرز الأسماء الهولندية، قد يخسر هذا الصيف أفضل لاعبيه بينهم حكيم زياش الذي أبدت أندية كثيرة اهتمامها بالتعاقد معه أبرزها روما الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

من المرجح أن يحذو حذو فرنكي دي يونغ، الذي حصل برشلونة على خدماته اعتبارا من الصيف المقبل، لكن زياش إذا غادر أياكس أمستردام، سيبقى في قلوب المشجعين الهولنديين كون مبادراته لصالح المؤسسات الخيرية كانت عديدة.



القلب النابض لأسلوب لعب أياكس أمستردام هو أيضا رجل يتمتع بقلب كبير.

وفي أحدث مبادراته الفردية، أفادت تقارير صحفية مغربية مؤخرا، بأن زياش تبرع بنحو 200 ألف يورو لدعم جهود مكافحة السرطان في بلاده.

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