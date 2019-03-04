تدريب دفاع صاروخي للجيش الأمريكي في إسرائيل

2019/03/04 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإسرائيلي، إن الجيش الأمريكي نفذ انتشارا تدريبيا لمنظومة دفاع صاروخي في إسرائيل للتمرن على الانتشار السريع وتعزيز القدرات الإسرائيلية.

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