تفاصيل لقاء السبسي ووزير الداخلية السعودي في تونس

2019/03/04 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي صباح اليوم الاثنين.

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