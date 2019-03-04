وفاة كيث فلينت عن عمر يناهز 49 عاما

2019/03/04 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

Stefan Wermuth

كيث فلينت

عُثر على المغني المخضرم، كيث فلينت، صاحب الأغنية الشهيرة "Firestarter"، ميتا في منزله بإنجلترا عن عمر يناهز 49 عاما.





وعثرت الشرطة على جثة المغني الشهير، صباح اليوم الاثنين 4 مارس، بعد استدعاء سيارة إسعاف لإنقاذ رجل فاقد للوعي، وفقا للتقارير.وفي بيان صادر، قال متحدث باسم شرطة إسيكس: "لقد استدعينا إلى عنوان في بروك هيل، نورث إيند، لإنقاذ رجل، بعد الساعة الثامنة والربع من صباح يوم الاثنين.



حضرنا، وللأسف، أُعلن عن وفاة رجل يبلغ من العمر 49 عاما في مكان الحادث، وأُبلغ أقرب أقاربه.



ولا يتم التعامل مع حادثة الوفاة على أنها مشبوهة، وسيتم إعداد ملف التحقيق".وتجدر الإشارة إلى أن المغني فلينت، الذي كان راقصا، أصبح شخصية بارزة في المشهد الموسيقي البريطاني، بعروضه الحية وشعره المميز ووشومه الغريبة.المصدر: RT

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