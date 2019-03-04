شاهد.. الجمهورية الاسلامية الايرانية تقيم معرضا للصناعات الكهربائية على ارض معرض بغداد الدولي

2019/03/04 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بمشاركة عدد من الشركات الكبيرة ، نظمت الجمهورية الاسلامية

الايرانية ، معرضا تخصصيا للصناعات الكهربائية على ارض معرض بغداد

الدولي ، مبدية استعدادها لمساعدة العراق في مجال انتاج ونقل الطاقة

الكهربائية.

تقرير: محمد الكعبي

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