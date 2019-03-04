تفاصيل الإتفاق الشامل بين الديمقراطي والوطني ويتضمن كركوك

2019/03/04 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والإتحاد الوطني الكردستاني، إتفاقاً سياسياً شاملاً بخصوص تشكيل حكومة الاقليم وتسمية محافظ كركوك.

وتوصل الحزبان الكرديان اليوم الى اتفاق نهائي بينهما.ووقع عن الاتحاد الوطني كوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد الوطني، ونيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني عن الحزب.وبحسب مصادر مطلعة، فان الاتحاد الوطني أبلغ الديمقراطي أن {رزكار علي} هو المرشح الوحيد لشغل منصب محافظ كركوك، بشرط ان يبدأ مهامه بعد ان يتم انتخاب رئيس اقليم كردستان داخل برلمان الاقليم، وأن يصوت اعضاء كتلتي الاتحاد الوطني والديمقراطي في مجلس محافظة كركوك على تنصيب رزكار علي محافظاً".كما يتضمن اتفاق الجانبين على ان يتم تشكيل حكومة الاقليم وانتخاب رئيس الاقليم، قبل عيد نوروز في آذار الجاري.



وسيعقد برلمان كردستان جلسة خلال أسبوع ويتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان عن الاتحاد الوطني.انتهىبواسطة..



علاء الطائي

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