دراسة تكشف سبب اختفاء مدن الهنود الحمر

2019/03/04 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا أن التغيرات المناخية تسببت في اختفاء مدينة كاهوكيا، أكبر مدن الشمال الأمريكي في القرن الحادي عشر.ويفيد موقع “Phys.org”، بأن العلماء حللوا نفايات النشاط البشري المتحجرة لسكان مدينة كاهوكيا التي أخذوها من رواسب قاع بحيرات كانت تقع بالقرب من تلال ضخمة.وخلال هذه الدراسة، حدد الباحثون كمية الستانولات […]

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