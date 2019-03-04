بغداد تعلن اطلاق رواتب موظفي اقليم كوردستان

2019/03/04 | 16:28

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شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، عن اطلاق رواتب ومستحقات الموظفين في اقليم كوردستان.وذكر بيان للمالية انها اطلقت مستحقات ورواتب موظفي اقليم كوردستان للعام الحالي حسب الحصة المقررة في قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2019.واضافت "كما تم اطلاق مستحقات الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام 2017 لموظفي جوازات اقليم كوردستان ورواتب موظفي السدود في الاقليم".

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