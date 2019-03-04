التجارة: افتتاح المعرض الرئيسي لمادة السيراميك المصري في بغداد

2019/03/04 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن افتتاح الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية المعرض الرئيسي لمادة السيراميك المصري المنشأ نوع كليوباترا والصحيات بأنواعها.

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