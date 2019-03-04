مخاوف من أن يكون 100 شخص ما زالوا عالقين في انهيار منجم في إندونيسيا

2019/03/04 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بزيادة الأموال التي تقوم الحكومة بتحويلها للقرى في رابع أكثر بلدان العالم سكانا إلى نحو 30 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة إذا فاز بفترة ثانية في أبريل/ نيسان.

وثمة جدل بشأن كفاءة البرنامج الذي يحمل اسم (صناديق القرى) بينما توجد مخاوف من أن تزيد التحويلات المالية الفساد.

وأعلن ويدودو، الذي يخوض الانتخابات أمام الجنرال العسكري السابق برابو سوبيانتو، هذا التعهد في كلمة بثها التلفزيون مساء يوم الأحد.

وقال إنه بحلول نهاية العام الحالي ستكون حكومته حولت 257 تريليون روبيه (18.36 مليار دولار) إلى القرى مضيفا أن ذلك سيزيد إلى 400 تريليون روبيه (28.54 مليار دولار) إذا فاز بفترة رئاسة أخرى مدتها خمسة أعوام.

وقال ويدودو لآلاف من أنصاره في قاعة مؤتمرات في سنتول جنوبي جاكرتا “يعيش نصف سكان إندونيسيا في قرى ومستوى الفقر هناك أعلى من المدن”.

وأضاف “بتحسين استغلال (الصناديق) سيجري توزيع الثروة على نحو أكثر عدلا في القرى النائية”.

وألقى جهاز مكافحة الفساد في إندونيسيا القبض على المئات من المسؤولين في القرى بسبب الفساد منذ إطلاق برنامج صناديق القرى في عام 2015.

وتظهر إحصاءات مكافحة الفساد في إندونيسيا أنه حتى أواخر العام الماضي كانت هناك 181 قضية فساد متصلة بهذا البرنامج.

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