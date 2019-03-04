الداخليـة تمنع بيع عقار لمواطنة مقيمة في أمريكا

2019/03/04 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية عن إيقاف عملية بيع عقار لمواطنة مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية بمستمسكات ثبوتية مزورة.وذكر مكتب المفتش العام للوزارة ان ” العملية تمت في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بعد تدقيق مكتب المفتش العام لمعاملات وسجلات دائرة أحوال الأعظمية”، مشيرا الى وجود معاملة خاصة ببيع عقار في الأعظمية مرفقة فيها هوية أحوال […]

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