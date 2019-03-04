تلميذ يبيع دراجته ليشتري هدية لمعلمه بعيد المعلم امتنانا للاب الروحي

2019/03/04 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل / جليل الغزيأقدم تلميذ في مدرسة المناذرة في بابل على بيع دراجته الهوائية ليتمكن من شراء هدية لمعلمه في ذكرى عيد المعلم.

وقال مدير مدرسة المناذرة علي الخفاجي لمراسل وكالة النبأ للأخبار، ان "الطالب حسن راهي عبيد أقدم على بيع دراجته الهوائية ليتمكن من شراء قالب كيك ويقدمه هدية لمعلمه بمناسبة عيد المعلم "، واصفا الامر بانه "يعبر عن اعلى مستويات العلاقة الأبوية بين التلميذ والمعلم في المدرسة".

وأضاف، ان "إدارة المدرسة بادرت الى شراء دراجة جديدة للتلميذ تثمينا لموقفه الكبير ازاء معلمه وشعورا منها بمدى حاجته للدراجة كوسيلة نقل من والى المدرسة".

وأشار الى، ان "إدارة المدرسة ستوفر الرعاية الكاملة للتلميذ لحين إكمال مرحلة الابتدائية وقدر تعلق الامر بها بعد ان علمت انه يتيم الأب ومن عائلة فقيرة".

تحرير: فاطمة صالح

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