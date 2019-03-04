شرطة كربلاء تعتقل47 مطلوبا في مناطق متفرقة من المدينة

2019/03/04 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، عن اعتقال 47 مطلوبا إلى العدالة بقضايا جنائية مختلفة في عموم ارجاء المحافظة.وذكرالمتحدث الاعلامي باسم القيادة العقيد علاء الغانمي، في بيان صحفي، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، ان "صنوف وتشكيلات قيادة الشرطة اعتقلت وخلال الايام القليلة الماضية وفق معلومات استخبارية دقيقة 47 مطلوباً الى العدالة في مناطق متفرقة من احياء المحافظة.

واضاف الغانمي، "يأتي ذلك ضمن اطار تنفيذ مذكرات القبض والتحري الصادرة من القضاء العراقي لضمان حقوق المواطنين

وأشار الغانمي الى، انه "القوات الامنية نتيجة للعمل المشترك والجهد المتواصل في تعزيز الامن والسلام داخل المدينة المقدسة، تمكنت من إيصال المتهمين الى جهات الطلب ومن ضمنهم مطلوبين الى محافظات مجاورة وذلك لنيل جزائهم العادل".

يذكر أن صنوف وتشكيلات قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت تعمل جاهدة من اجل ضمان المحافظة على ارواح وممتلكات المواطنين وتوفير المناخ الامني المناسب لهم".

تحرير: عامر الشيباني

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