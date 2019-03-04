خبراء يتوقعون قيام إسرائيل بضرب مواقع عسكرية داخل الأراضي العراقية

2019/03/04 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت القناة الـ13 التلفزيونية الإسرائيلية، أن تل أبيب قررت تكثيف جمع المعلومات الاستخبارية عن العراق، بهدف إزالة مظاهر التمركز العسكري الإيراني في بلاد الرافدين.

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