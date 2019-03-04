انطلاق معرض النجف الاشرف للتسوق بمشاركة عربية وأسيوية وأفريقية

2019/03/04 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات معرض النجف الاشرف للتسوق والذي يستمر لغاية الاسبوع المقبل ، وبمشاركة شركات عربية وأسيوية وأفريقية .وذكر مدير شركة المعارض والخدمات التجارية العراقية هاشم محمد حاتم ان”المعرض شهد مشاركة اكثر من ٥٤ شركة متخصصة في مجال التحف والانتيكة واللوحات والنحت والموبلية ومواد غذائية والملابس والأدوات المنزلية وكل ما يحتاجه المواطن العراقي ومن الدول […]

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