2019/03/04 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ ميشيل كلاغاصي … بعد فشله في قمة فيتنام وشهادة محاميه السابق ضده أمام الكونغرس، يصحو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فضيحةٍ جديدة تطاله وصهره وابنته إيڤانكا … فقد أعطى أوامره بخصوص منح صهره المدلل غاريد كوشنر تصريحا ً أمنيا ً يخوله الإطلاع على معلوماتٍ استخباراتية سرية على مستوى عالي , على الرغم من إعتراض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب وكوشنر وإيفانكا .. فضيحةٌ جديدة وسقوطٌ محتمل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب وكوشنر وإيفانكا .. فضيحةٌ جديدة وسقوطٌ محتمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).