الاعدام لمدانين بتفجير استهدف مزار ديني شمال بغداد

2019/03/04 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت لمدانين بالاشتراك بتفجير انتحاري استهدف زائرين لمرقد ديني في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين (شمال بغداد) .

بيان لإعلام القضاء ،طالعته(باسنيوز) قال ان "محكمة جنايات الكرخ (في بغداد) نظرت دعاوى مدانين اثنين بعد قيامهم بالاشتراك وإسناد انتحاريين ارتدوا احزمة ناسفة واستهدفوا زائرين لمرقد ديني في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين ما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين".

وذكر البيان ، أن "المدانين أكدوا خلال اعترافاتهم أن الهدف من هذه الجريمة تحقيق غايات إرهابية وزعزعة الامن والاستقرار في البلاد".

واشارت محكمة جنايات الكرخ الى أن "الحكم جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".





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