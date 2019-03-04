عمليات الانبار : انفجارات

2019/03/04 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني في قيادة عمليات الانبار ،اليوم الاثنين، عن تدمير اربعة مخابئ للعبوات بمحاور الفلوجة الجنوبي والشرقي ، لافتة الى ان الانفجارات التي حدثت مسيطر عليها بعد تدمير هذه العبوات الناسفة.

وقال المصدر لمراسل (باسنيوز)، ان " الانفجارات التي حدثت (قبل قليل) في الفلوجة هي مسيطر عليها بعد تدمير وتفجير اربعة مخابئ للصواريخ والعبوات الناسفة في منطقة النعيمية وهياكل جامعة الفلوجة ومنطقة المخازن في محاور المدينة الجنوبية والشمالية ".

واضاف المصدر ، ان "القوات الامنية دمرت هذه المخابئ للصواريخ والعبوات الناسفة وهي من مخلفات تنظيم داعش الارهابي وتم العثور عليها من قبل قوات الجيش والشرطة بمناطق مختلفة من محاور الفلوجة ".





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