الكعبي للسفير المصري : العراق يتطلع لبناء علاقات إستراتيجية مع جميع الدول العربية

2019/03/04 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… اكد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الاثنين، أن العراق يفتح ذراعيه لكل العرب ويتطلع لبناء علاقات استراتيجية متميزة وبناءة مع جميع الدول العربية والدولية، فيما دعا السفير المصري ببغداد لاتفاقات ثنائية على غرار الاردن.وقال الكعبي، في بيان صدر عقب استقباله، اليوم، السفير المصري لدى العراق علاء موسى، وتلقت/المعلومة/، نسخة منه، إن […]

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