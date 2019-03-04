الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يوقعان إتفاقاً سياسياً شاملاً

2019/03/04 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

وقع نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان البارزاني، اليوم الإثنين، إتفاقاً سياسياً شاملاً، مع نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول، في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني في أربيل.وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، سنكر عبدالرحمن، بأنه تم الإتفاق بين الحزبين على اتفاق سياسي شامل بخصوص تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة.يتبع..

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