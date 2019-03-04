تقرير.. إصدار القروض المشتركة يتجاوز السندات بالمنطقة في 2018

2019/03/04 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دبي - مباشر: أصدرت شركة "ديبت واير" Debtwire، مزود الأخبار ذات القيمة العالية والبيانات والتحليلات المرتبطة بأسواق الديون العالمية، بحاثاً يظهر أن مستوى إصدار القروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2018 تجاوز مستوى إصدار السندات.





وسجل إصدار القروض المشتركة مبلغ 133 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 89,5 مليار دولار أمريكي للسندات، وفقا لبيان صحفي.





وكانت أكبر السندات الصادرة من حيث القيمة في العام 2018 قد صدرت من قبل حكومة قطر، حيث وصلت قيمتها إلى 12 مليار دولار أمريكي.





بينما وصلت قيمة أكبر قرض مشترك إلى 16 مليار دولار أمريكي، وكان بهدف إعادة التمويل من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، وفقاً لبيانات شركة Debtwire Par.





وقال إلياس لامبريانوس، نائب رئيس تحرير Debtwire في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد عملنا على تعزيز حجم القروض من خلال نشاط إعادة التمويل المدفوع بانتهاز الفرص، والعديد من الصفقات الضخمة مثل القرض المجمع للمملكة العربية السعودية بقيمة 16 مليار دولار وصندوق الثروة السيادية الخاص به، وهو الصندوق المشترك للصندوق الاستثماري العام بقيمة 11 مليار دولار أمريكي.





وتابع: "كما مهدت خطة سحب السندات من قبل العديد من المصدرين خلال الربع الرابع من العام الماضي الطريق أمام القروض لتتجاوز مستوى السندات في العام 2018.



وفي العام 2019".





وسيطر مجلس التعاون الخليجي على حجم القروض والسندات الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2018 بنسبة 81% و91% على التوالي.



ومع ذلك، فقد تضاعف حجم القروض الصادرة في منطقة شمال أفريقيا بالمقارنة مع العام 2017.





وجاء ذلك نتيجة لزيادة 10 صفقات على نشاط القروض المصرية، التي أضافت 16 مليار دولار أمريكي إلى المنطقة و91,5% على نشاط منطقة شمال إفريقيا.



وعلى الرغم من انخفاض حجم سوق السندات في المنطقة بنسبة 28% سنوياً، إلا أن حصة السوق في منطقة شمال أفريقيا كانت مستقرة نسبياً منذ العام 2017 عند 8

وكان أكثر المقترضين للسندات في جميع أنحاء المنطقة هي الجهات السيادية، حيث ساهمت هذه الجهات بمبلغ 55 مليار دولار أمريكي أو ما يمثل 61,5% من النسبة الإجمالية للسندات.





ويشكل هذا انخفاضاً بنسبة 33,2% سنوياً.



واستحوذت الشركات على ربع إصدارات القروض بقيمة 33,6 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 25,3%، ما يمثل زيادة بنسبة 32% بالمقارنة مع العام 2017.





واحتل الإصدار السيادي للمملكة العربية السعودية نسبة كبيرة من إجمالي نشاط سوق القروض والسندات، حيث سجل نسبة 30,8% و37% على التوالي.





الاندماجات

وقفزت عائدات عمليات الاندماج والاستحواذ وتمويل المشاريع والأغراض العامة للشركات بشكل كبير بين عامي 2016 و2018.





وسجل نشاط إعادة التمويل زيادةً تجاوزت الضعف في العام 2018، ليصل إلى 55 مليار دولار أمريكي، والتي أتت في غالبها من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بإجمالي وصل إلى 36 مليار دولار أمريكي.





وسيطرت الشركات العامة وإعادة التمويل على استخدام العائدات في العام 2018، حيث استحوذت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر على 75,5% من إجمالي الإصدار.





وحلّ تمويل المشاريع في المركز الثالث كأكبر استخدام للعائدات في المنطقة، بعد إعادة التمويل والأغراض العامة للشركات.



وسجلت الإصدارات في مصر والإمارات وعُمان نسباً كبيرة خلال العام 2018، حيث وصلت إلى 37% في مصر و20% في كلٍ من الإمارات وعُمان.





وتستضيف ميرجر ماركت، الشركة الزميلة لـ Debtwire، منتدى الاندماج والاستحواذ 2019 في دبي، بشراكة استراتيجية مع شركات إرنست آند يونغ وبيكر ماكينزي وكليري غوتليب وإنترالينكس وانستينكتف بارتنرز، بحضور مجموعة من المتخصصين في مجال الاندماج والاستحواذ والأسهم وأصحاب الشركات والبنوك الاستثمارية والمستشارين الماليين والمحامين والمتخصصين في خدمات المعاملات التجارية.





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