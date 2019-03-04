تقرير: الصين تخطط لخفض ضريبة القيمة المضافة على قطاع الصناعة

2019/03/04 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: كشفت تقارير صحفية أن الصين تخطط لخفض ضريبة القيمة المضافة من على القطاع الصناعي بنحو 3%، في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد الذي يشهد تباطؤ مؤخراً.





وذكرت وكالة "بلومبرج" نقلاً عن مصدر مطلعة على الأمر لم تسمها، اليوم الاثنين، أن "لي كه تشيانغ" رئيس مجلس الدولة الصيني بصدد إرسال تقرير العمل على هامش الاجتماع السنوية للكونجرس المقرر انطلاقه غداً الثلاثاء.





وأضافت المصادر أن التقرير سيحدد أهداف الحكومة بالنسبة للاقتصاد إلى جانب اتجاهات السياسية المالية والنقدية.





ووفقاً للتقديرات متعلقة ببنك "جي.بي.مورجان" فإن التخفيضات بنحو 3% من ضريبة القيمة المضافة على قطاع الصناعات ستوفر دعم يصل قيمته إلى 600 مليار يوان (90 مليار دولار) أو 0.6% من الناتج الإجمالي المحلي.





وكان السياسيون الصينيون توقعوا في وقت سابق أن تخفض الحكومة ضريبة القيمة المضافة والتي تتراوح من 6% على قطاع الخدمات إلى 16% على قطاع الصناعات.





وفي يناير الماضي كان وزير مالية الصين أعلن تخفيضات ضريبية على الشركات الصغيرة والمتوسطة ستساهم في خفض التكلفة بمقدار 200 مليار يوان (30 مليار دولار).





وبحلول الساعة 12:40 مساءً بتوقيت جرينتش صعد اليوان أمام الدولار بنحو 0.07% إلى 6.7019 يوان.





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