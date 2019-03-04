رئيس حزب جبهة المستقبل ينسحب من الانتخابات الرئاسية بالجزائر

2019/03/04 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن المرشح الرئاسي الجزائري رئيس حزب "جبهة المستقبل"، عبد العزيز بلعيد، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.





وتقدم أمس الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة (82 عاماً) بأوراق ترشحه رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة، فيما خرج الآلاف إلى الشوارع بالمدن الجزائرية احتجاجاً على ترشحه.





ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن بيان لرئيس حزب جبهة المستقبل اليوم الاثنين قوله: "أعلن انسحابي من سباق الانتخابات بسبب الاحتقان الشعبي، وعدم توفر أية ظروف جيدة لتنظيم انتخابات نزيهة".





وتعهد الرئيس بوتفليقة في رسالة له، بتنظيم انتخابات رئاسية خلال عام من انتخابه حال فوزه بالرئاسة، وإعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء.





وكان الرئيس بوتفليقة توجه إلى سويسرا لإجراء "فحوص طبية دورية"، وما زال هناك حتى الآن.





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