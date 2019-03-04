2019/03/04 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ 120 مليون دولار مبيعات العملة بالمركزي العراقي في مزاد اليوم

04/03/2019 16:34:00 PM |

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واع/ بغداد / م.ا

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، انخفاض مبيعات العملة الأجنبية، بمزاد اليوم الأحد، إلى 120.55 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 150.59 مليون دولار في مزاد أمس الأحد، بتراجع قيمته 30.04 مليون دولار.

ووفقاً لبيانات البنك العراقي الصادرة اليوم، بلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 28 مصرفاً.

وذكر المركزي في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن المبيعات المنفذة اليوم هي نتائج يوم غد الثلاثاء، مضيفاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 141.89 مليون دولار.

وأوضح المركزي، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 119.8 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع 750 ألف دولار.

ووفقاً للبيان، تم بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، كما أن البيع النقدي سيكون بالسعر نفسه.

وفي مزاد الأحد، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع مبيعات العملة الأجنبية إلى 150.59 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 132 مليون دولار في مزاد الخميس الماضي.

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