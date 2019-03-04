نائب عن الإصلاح: القواعد الأمريكية الموجودة في العراق حاضنة لكل أعداء البلاد

2019/03/04 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد النائب عن تحالف الإصلاح، صباح طلوبي، اليوم الاثنين، أن القواعد الأمريكية الموجودة في العراق، حاضنة لكل أعداء البلاد، خاصة عناصر الموساد الصهيوني.وقال طلوبي في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “التحركات الأمريكية الأخيرة، وإنشاء قواعد في مناطق مختلفة من البلاد يتيح للقوات الأمريكية نشر عناصر من الموساد الصهيوني”.وأضاف أن “التواجد الأمريكي في […]

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