ضبط 26 برادا محملا بالادويـة البشريـة فيها مخالفات بالأوراق الثبوتية في ميناء ام قصـر

2019/03/04 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير ناحية سفوان طالب الحصونة ، عن ضبط ٢٦ برادا محملا بالأدوية البشرية خارجة من ميناء ام قصر في محافظة البصـرة ، فيها مخالفات بالأوراق الثبوتية.واوضح في تصريح صحفي اليوم ان ” تم تحويل الموضوع الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين “.

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