كهرباء ذي قار: إعادة الطاقة لـ17 قرية بعد عطل مفاجئ

2019/03/04 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلنت دائرة توزيع كهرباء ذي قار ، الاثنين، عن اعادة الطاقة لأكثر من 17 قرية في المحافظة بعد عطل طارئ في خط سيد دخيل.وقالت الدائرة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “عطل طارئ بالخط رقم 11 في ناحية سيد دخيل مما تسبب بنقطاع الكهرباء عن 17 قرية بالمحافظة”.وأضافت ان […]

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