2019/03/04 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن نادي برشلونة، الإثنين، توصله لاتفاق مع لاعب وسط الفريق، يقضي بفسخ العقد بين الطرفين.وذكر برشلونة عبر موقعه الرسمي، أنه “توصل لاتفاق مع سيرجي سامبر لاعب الفريق الكتالوني، بفسخ العقد”، مشيرًا إلى أن “اللاعب سيظهر في مؤتمر صحفي، غدًا الثلاثاء، لتوديع البلوجرانا”.وأعرب النادي الكتالوني عن “امتنانه وتقديره لسيرجي سامبر، على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة يفسخ عقد احد لاعبيه: غداً سيودع البلوجرانا في مؤتمر صحفي NAS | موقع ناس الرسمي.

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