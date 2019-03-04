ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يصل الى 65.25 دولار للبرميل

2019/03/04 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، مدعومة بخفض إنتاج أوبك وتقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من اتفاق لإنهاء نزاع الرسوم المرير الذي كبح نمو الاقتصاد العالمي.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 65.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 18 سنتا أو 0.3 بالمئة عن آخر تسوية.

وبلغت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 55.94 دولار للبرميل بزيادة 14 سنتا أو 0.3 بالمئة، وفقا لوكالة ” رويترز”.



(النهاية)

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