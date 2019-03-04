2019/03/04 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)… أعلنت وزارة النقل اليوم الاثنين أن وزيرها عبد الله لعيبي منح نادي الزوراء 150 مليون دينار وتذاكر سفر مجانية عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية، مشيرةً إلى مخاطبة مجلس الوزراء لصرف تخصصيات النادي التي أقرت في موازنة ٢٠١٩ لتمكينه من الإيفاء بالتزاماته المالية.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزير النقل عبد الله لعيبي أجرى، اليوم الاثنين، لقاء مع رئيس الهيئة الإدارية للنادي الكابتن فلاح حسن لتأكيد دعمه لمشوار نادي الزوراء المشارك في دوري ابطال آسيا”.

وأضاف البيان، أن لعيبي “أكد رفد ميزانية النادي بـ١٥٠ مليون دينار أخرى، إضافة إلى ٤٠٠ مليون دينار السابقة ليكون المبلغ الكلي ٥٥٠ مليون دينار لتمكينه من حل أشكالاته المادية، وأضاف أنه تم الايعاز لشركة الخطوط الجوية العراقية بمنح تذاكر مجانية للنادي، إضافة إلى مخاطبة مجلس الوزراء لصرف تخصصيات النادي التي اقرت في موازنة ٢٠١٩ لتمكينه من الايفاء بالتزاماته المالية والعمل على استقطاب لاعبين جدد بمستو عال من أجل رفع اسم النادي عاليا”.

ودعا لعيبي وفقاً للبيان، “الملاك التدريبي للنادي واللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم في مباراتهم اليوم امام نادي ذوب هان الايراني”، مؤكداً على “أهمية تحقيق الفوز وادخال الفرحة على قلوب جماهير النادي العريق”.



(النهاية)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يدعم نادي الزوراء بـ150 مليون دينار وتذاكر سفر مجانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يدعم نادي الزوراء بـ150 مليون دينار وتذاكر سفر مجانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).