زين العراق تفتح فرع معتمد جديد اخر لخدمات زين في القائم

2019/03/04 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)….



أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن افتتاح مركز خدمة معتمد في محافظة الانبار -قضاء القائم لتلبية احتياجات مشتركيها.

وذكر مدير قسم المبيعات في زين العراق ليث العبيدي تماشيا مع استراتيجية شركتنا الهادفة الى توسيع الرقعة الجغرافية لمراكز خدمتها، بادرنا إلى افتتاح مراكزنا المعتمدة انطلاقاً من حرصنا على تسهيل حصول مشتركينا على بطاقات الشحن والخطوط ليتمكنوا من البقاء على تواصل مع العالم” مضيفاً ان “هذا من ضمن سعينا الدؤوب إلى التواصل مع مشتركينا من خلال شبكة واسعة من مراكز الخدمة ونقاط البيع في مختلف محافظات العراق لتقديم أفضل الخدمات وتلبية احتياجات المشتركين”.

تجدر الإشارة أن زين العراق هي أولى الشركات في العراق التي بادرت إلى إعادة إعمار محافظة الأنبار من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية للاتصالات في المحافظة.



كما واجهت جميع التحديات الأمنية والصعوبات لإعادة تأهيل الشبكات والبنية التحتية للاتصالات في المحافظة، واستنفرت جميع فرقها الهندسية وبالتعاون مع شركائها التقنيين لبناء أبراج الاتصالات الجديدة ومواقع وشبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء المحافظة حرصاً منها على عودة خدمة الاتصالات للمحافظة وبأعلى جودة ممكنة وبفترات قياسية وبتكلفة مالية تخطّت ملايين الدولارات.

وتندرج هذه الخطوة في سياق خطة هادفة توسيع مراكز خدمة المشتركين وتلبية متطلباتهم بأفضل وأسرع طريقة ممكنة، ويمثل المركز امتداداً لسلسلة مراكز تطلقها زين العراق في مختلف أنحاء البلاد لتكون قريبة من مشتركيها.



يقدّم المركز باقة خدمات تشمل بيع واستبدال الخطوط، وبطاقات الشحن وتسديد الفواتير إضافة للخدمات الاستشارية للمشتركين ضمن إطار متكامل بأسعار تنافسية وبسهولة تامة

يذكر أن زين العراق هي إحدى أكثر الشركات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العراق.



وهي تبحث باستمرار عن كيفية استخدام أحدث الحلول التكنولوجية وتقديمها لمشتركيها وأبرزها التوثيق الالكتروني للبيانات.



كما تسعى الشركة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتغطية كامل المحافظات في العراق من خلال مختلف مراكزها ونقاط البيع التابعة لها لتضمن تأمين الخدمة الأفضل والأسرع .(النهاية)

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