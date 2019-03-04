توقيع اتفاقية سياسية شاملة بين الديمقراطي والاتحاد الوطني

2019/03/04 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وقّع الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان، اليوم الاثنين، اتفاقية سياسية شاملة، بشكل رسمي وقالت مصادر اعلامية ، إن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستانيين، وقعاً عصر اليوم، اتفاقية سياسية شاملة وأضاف أن الاتفاقية وقّعها كلاً من كوسرت رسول عن الاتحاد الوطني، ونيجرفان بارزاني عن الحزب الديمقراطي وكان مصدر سياسي كردي، أفاد في وقت سابق ...

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