إدارة القوة الجوية تفرض غرامات مالية على الملاك التدريبي ولاعبي الفريق

2019/03/04 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، عن فرض غرامات مالية بحق لاعبي والملاك التدريبي لفريق كرة القدم، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري العراقي الممتاز .وذكرت الادارة في بيان تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه، أن “الهيئة الادارية، قررت بالاجتماع الذي اقيم مساء اليوم في مقر النادي،عن خصم […]

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