السفير المصري يدعو لاتفاقات ثنائية على غرار الاْردن

2019/03/04 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد السفير المصري لدى بغداد علاء موسى اليوم الاثنين، ان العراق ومصر يشكلان قوة العرب، فيما دعا الى اتفاقيات وتنشيط عجلة الشراكة على غرار ما جرى مع المملكة الاردنية الهاشمية.

ونقل بيان لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي تلقت {الفرات نيوز} القول ان الكعبي خلال استقباله السفير المصري لدى العراق علاء موسى، بحضور عضو مجلس النواب عالية نصيف دعا "لبناء علاقات استراتيجية متميزة وبناءة مع جميع الدول العربية والدولية، مما يسهم في تثبيت اسس السلام والاستقرار والرفاهية في المنطقة".واكد أن "العراق يفتح ذراعيه اكثر من اي وقت مضى للاشقاء العرب للوقوف صفا واحدا أمام التحديات التي تواجههم والتعاون الفاعل في شتى القضايا والمجالات".وأضاف البيان أن "السفير المصري أعرب عن تطلع بلاده لدعم مجلس النواب العراقي ودوره الفاعل في تأطير الاتفاقيات وتنشيط عجلة الشراكة وفق المصالح المشتركة على غرار ما جرى مع المملكة الاردنية الهاشمية".واشارً إن "العراق بلد محوري في المنطقة وذو تاثير كبير في القضايا العربية والاقليمية وهو مع مصر يشكلان قوة العرب".

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