استسلام 150 عنصراً من داعش في الباغوز

2019/03/04 | 16:54

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الاثنين، أن أولوية الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال زيارته المرتقبة للعراق هي قيام بغداد بكل ما في وسعها لتخفيف الحصار على إيران.

ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن المصدر قوله، إن "روحان

بغداد اليوم

بغداد اليوم- نينوى

كشف عضو مجلس النواب، احمد الجبوري، الاثنين (4 اذار 2019)، عن ملف فساد، وسرقة قال إن قيمتها بلغت أكثر من 14 مليار دينار عراقي، مبيناً ان الأموال هذه صرفت لمجمعات وهمية للنازحين، في نينوى.

وقال النائب عبر حسابه في تويتر،

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