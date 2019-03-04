رسميا.. أكبر حزبين بكوردستان يوقعان اتفاقا شاملا

2019/03/04 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- وقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، الاثنين، اتفاقا استراتيجيا شاملا.

والحزبان المذكوران أكبر حزبين في الاقليم، وحصد الحزب الديمقراطي في انتخابات 30 أيلول سبتمبر على 45 مقعداً.



وجاء حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية بـ21 مقعداً.

ووقع عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نائب رئيسه نيجيرفان بارزاني، وعن الاتحاد الوطني، نائب السكرتير العام كوسرت رسول علي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني لطيف شيخ عمر في مؤتمر صحفي مشترك "تم توقيع اتفاق شامل، ونحن بصدد تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية".

ووصف المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد الاتفاقية بـ"التاريخية"، مشيرا الى أن الهدف منها توحيد البيت الكوردي والاستجابة لمتطلبات جماهير كوردستان.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم بفعالية في المضي قدما بتشكيل حكومة اقليم كوردستان، واستكمال تشكيل اللجان البرلمانية في الاقليم.

ولا تزال القوى الفائزة في الانتخابات تجري نقاشات للاتفاق على تشكيل الحكومة رغم مرور نحو خمسة اشهر على الانتخابات الاقليمية.

سوار أحمد

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