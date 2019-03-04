النجيفي يطالب بسحب يد “نوفل العاكوب” ومنعه من السفر

2019/03/04 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالب رئيس لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى اسامة النجيفي ، الاثنين، سحب يد محافظ نينوى الحالي نوفل العاكوب ومنعه من السفر خارج العراق.وقال النجيفي في تصريح صحفي تابعته /SNG/،انه “من خلال العمل الدؤوب للجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى ، تكشفت للجنة ملفات خطيرة للغاية تتعلق بالخروقات والمخالفات المالية غير المسبوقة ...

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