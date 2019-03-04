2019/03/04 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FxZUxn-yhHM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد كيف تعمل السيارات بالغاز في البصرة 4WHEEL#) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد كيف تعمل السيارات بالغاز في البصرة 4WHEEL#) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).