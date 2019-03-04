2019/03/04 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات معرض النجف الاشرف للتسوق على ارض قاعة الحكيم والذي تنظمه شركة العارض لإدارة المعارض والمؤتمرات والذي يستمر لغاية ١٢ /٣ /٢٠١٩ وبمشاركة شركات عربية وأسيوية وأفريقية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق معرض النجف الاشرف للتسوق بمشاركة 54 شركة اسيوية وافريقية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق معرض النجف الاشرف للتسوق بمشاركة 54 شركة اسيوية وافريقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).