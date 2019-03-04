حكومة البصرة المحلية تؤكد وقوفها مع طلبات المشرفين التربويين الاختصاص وموظفي التربية

2019/03/04 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني ان الحكومة المحلية ستقف مع كل طلبات موظفي التربية بما فيها طلبات المشرفين التربويين الاختصاص.واشار البزوني ، خلال لقائه يعدد من المشرفين” الى ضرورة منح المشرفين التربويين والاختصاص حقوقهم وان هذا الموضوع ستتم متابعته مع ديوان المحافظة ومديرية التربية والوزارة، فيما دعا في الوقت ذاته الى […]

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