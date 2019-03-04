محافظ ديالى يوجه بتخصيص مبالغ مالية لاكمال مشروع حسر بهرز – حي المعلمين

2019/03/04 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ديالى مثنى التميمي بتخصيص مبالغ مالية لاكمال المشاريع الخدمية المتوقفة في المحافظة .وقال مكتبه الاعلامي في بيان صحفي اليوم ان المحافظ وبرفقة مدراء الدوائر الخدمية تفقد ناحية بهرز جنوب بعقوبة لمتابعة المشاريع والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لاهالي الناحية .واضاف ان التميمي وجه بتخصيص مبالغ مالية ضمن موازنة العام الحالي لاكمال […]

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