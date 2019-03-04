2019/03/04 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لمدة 24 ساعة لتقام يوم 14 مارس الحالي وذلك بناء على طلب نادي الزمالك لارتباطه بمواجهتين أفريقيتين يومي 10 و17 الحالي”.

كان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، قد أكد في تصريحات تليفزيونية، أمس الأحد، أن الزمالك تقدم بطلب لتأجيل المباراة لانشغاله بمباراة الكونفيدرالية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة لبطولة الكونفيدرالية برصيد 5 نقاط، جمعها من التعادل أمام نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل منهما، وبالنتيجة ذاتها أمام بترو أتليتكو الأنجولي قبل أن يفوزعليه في مباراة الجولة الثالثة، بينما تلقى خسارة وحيدة أمام جور ماهيا الكيني في مستهل مشواره بالبطولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري المصري 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري المصري 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).