وقفة استنكارية لطلبة واساتذة جامعة الموصل على اعدام 50 فتاة ايزيدية مختطفة من قبل داعش

2019/03/04 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم طلبة واساتذة جامعة الموصل وقفة استنكارية ضد عصابات داعش الارهابي على خلفية اعدام 50 مختطفة ايزيدية رميا بالرصاص ابان سيطرة التنظيم على الموصل.وقال مراسل وكالة وطن ان”اساتذة وطلبة جامعة الموصل نظموا وقفة استنكارية على قيام عصابات داعش الارهابي باعدام 50 فتاة ايزيدية مؤكدين موقفهم الى جانب القوات الامنية باخذ الثار لكل المغدورات من […]

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